2025-2026 sezonu Bölgesel Amatör Ligi (BAL) öncesi Kars’ı temsil edecek takım belirlendi.BAL liginde mücadele eden Kars 36 Spor ile Kars Amatör Şampiyonu Kars Gücü Spor arasında Play Out karşılaşması yapıldı.Atletizm Çim sahasında Ömer Nazif Baytar’ın yönettiği karşılaşmanın ilk yarısı 3-0 Kars 36 Spor’un üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında da Kars 36 Spor yine 3 gol attı.6-0 tamamlanan karşılaşmada yeni sezonda yine kenti BAL liginde Kars 36 Spor temsil edecek.Kars Atletizm Çim Sahası’nda oynanan karşılaşmayı, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, Belediye Başkan Yardımcıları Turgay Kızılörenli, Bülent Toraman, MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel, Adnan Karataş, şeref tribününde izledi.