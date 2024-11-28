Kars 36 Spor kendi evinde kaybetme alışkanlığını sürdürüyor.Yeşil beyazlı ekip, kendi saha ve seyircisi önünde ağırladığı Maçka Belediye Spor’a 1-0 mağlup olarak taraftarlarını üzdü. Karşılaşma Kars Atletizm Çim Sahası’nda saat:13.00’da başladı. İlk yarıda yeşil beyazlı ekip karşısında 1-0 ön geçen Maçka Belediye Spor Karşılaşmanın 2’inci devresinde de kontrollü oynayan taraftı. Genelde orta saha ağırlıklı oynanan karşılaşmadan 3 puanla ayrılan taraf konuk ekip Maçka Belediye Spor oldu.Kars 36 Spor ise kendi sahasında puan kaybederek yine taraftarlarını üzdü. Yeşil beyazlı ekipte alınan yenilgiyle birlikte şampiyonluk hayalleri de suya düştü.