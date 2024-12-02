Erzincan Valiliği himayelerinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Erzincan İl Özel İdaresi Sosyal Tesislerinde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" münasebetiyle kahvaltı programı düzenlendi.Programa Vali Hamza Aydoğdu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve eşi Ürküş Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve eşi Filiz Levent, Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci ve birim amirleri katıldı.Ev hanımı, muhtar, öğrenci, sivil toplum kuruluşu yöneticisi, kamu kurum ve kuruluşu personeli gibi toplumun her kesiminden kadınların katıldığı programda "Kadına Yönelik Şiddet” konusu ele alındı.Programda kadınlara hitap eden Vali Hamza Aydoğdu, "Bizim kültürümüzde, inancımızda, medeniyetimizde ve tarihimizde kadına şiddet diye bir olay yoktur. Türk tarihine baktığımızda her zaman kadını el üstünde tutmuştur. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) Veda Hutbesi’nde ’Kadınlar size Allah’ın emanetidir.’ demiştir. Böyle bir kültürden, inançtan, medeniyetten ve tarihten gelip de sürekli kadına şiddet olaylarının yaşandığı bir dünyada yaşamak gerçekten çok üzücü." dedi.Çocuğun ilk yuvasının aile olduğunu ve çocukların görerek, yaşayarak öğrendiklerini belirten Aydoğdu, aileden gerekli sevgiyi, şefkati, merhameti ve empati duygusunu alan çocukların ne çevresine ne de insanlara şiddet uygulamayacağını belirterek çocukları mutlu bir aile ortamında büyütmenin önemine değindi.Programın sonunda, tüm misafirlere katılımlarından dolayı teşekkür eden Aydoğdu, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte günün anısına programa katılan kadınlara çiçek ve hediye takdim etti.