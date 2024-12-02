Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Elazığspor, deplasmanda Menemen FK ile karşılaşacak.
Ziraat Türkiye Kupasında 4. eleme turu heyecanı başlıyor. 3. turda evinde 1923 Mustafakemalpaşaspor’u 2-0 yenerek tur atlayan Çimentaş Elazığspor, 4. turda Menemen FK ile eşleşti. Çekilen kura sonucu Elazığspor, rakibi ile İzmir’de karşı karşıya gelecek. Menemen FK - Çimentaş Elazığspor, 4. eleme turu maçı 4 Aralık Çarşamba günü saat 13.30’da Menemen İlçe Stadında oynanacak.
Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 15. haftasında deplasmanda Karacabey Belediyespor ile karşılaşacak olan bordo-beyazlı ekibin maçtan sonra Elazığ’a dönmeyeceği ve İzmir’de hazırlıklarını devam ettirip Bursa’ya geçeceği öğrenildi.
Elazığspor’un kupa mesaisi
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Elazığspor, deplasmanda Menemen FK ile karşılaşacak.
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Elazığspor, deplasmanda Menemen FK ile karşılaşacak.