İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart’ta yapacağı ön seçim öncesinde Erzincan’da partililerle bir araya geldi.Partisinin ön seçim çalışmaları kapsamında kente gelen İmamoğlu, Nermi Tombul Caddesi üzerinde yaptığı konuşmada, 23 Mart’ta yapacağı ön seçimde tüm partilileri oy kullanmaya davet etti.Kullanılan oylarla ülkenin geleceğine yön verileceğini belirten İmamoğlu, şunları kaydetti:"Haftaya güç ve yetki sizde, güçlü bir başlangıç yapacaksınız. Vereceğiniz her bir oyla memleketi bu kötü sistemin oluşturduğu belalardan kurtaracaksınız. Milleti birleştireceksiniz, kalkındıracaksınız. Devleti yeni baştan güçlü bir şekilde inşa edecek iktidar kurmak için yola çıkacaksınız. Değerli dostlar, sandıkta birleşmeye hazır mıyız? Tek bir fire vermeden Cumhuriyet Halk Partisinin bütün üyelerini sandığa davet etmeye, koşmaya hazır mıyız? Onlara kim olduğumuz göstermeye hazır mıyız? Amasız fakatsız partimize sahip çıkmaya, omuz omuza vermeye hazır mıyız? Türkiye’nin bütün muhalif partilerini hukuksuzluğa ve yolsuzluğa karşı birleştireceğiz. Ülkenin geleceğini birlikte inşa edeceğiz."