Erzincan’da Halk Oyunları İl Birinciliği müsabakaları yapıldı.Yaşar Erkan Spor Salonu’nda gençler ve büyükler kategorilerinde iki ekibin sahne aldığı Kulüpler Arası Halk Oyunları İl Yarışmasını Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun’da izledi.Ekipler tarafından sergilenen halk oyunlarını izleyen Vali Aydoğdu, halk oyunlarının kültürel mirasın yaşatılmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına katkıda bulunduğunu belirterek yarışmaya katılan ekipleri tebrik ederek başarılar diledi.