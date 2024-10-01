Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi’nde mücadele edecek olan, Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol takımını ziyaret ederek, sporculara ve teknik ekibe baklava ikramında bulundu.Yeni sezon hazırlıklarını Vali Lütfi Yiğenoğlu Şehir Stadyumunda sürdüren kadın futbol takımının çalışmaları hakkında bilgiler alan İl Müdürü Çelebi; ‘’Kadın sporcularımızın başarıları bizim için gurur kaynağıdır. Onların spora olan katkıları ve başarıları, toplumumuzda sporun önemini gösteriyor’’ diyerek, Kadın Futbolunun gelişmesi ve desteklenmesinin önemini vurguladı.Çelebi, Kadın sporcuları azimli ve disiplinli çalışmalarından dolayı tebrik ederek, yeni sezon öncesi başarılar diledi.Kulüp başkanı Ahmet Yılmaz, ziyaretlerinde dolayı il müdürü Çelebi’ye teşekkür etti.