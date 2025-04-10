Iğdır’da sit alanında izinsiz kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen kazı malzemeleri ile ilgili adli tahkikat sürüyor.Edinilen bilgiye göre Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca Kaçakçılık Suçları ile Mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Tuzluca ilçesinde; sit alanı bölgesinde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla, icra edilen faaliyette; muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Olaya karışan 5 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.