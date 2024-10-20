Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında Iğdır FK ile Manisa FK arasında oynanan müsabakanın ardından teknik direktörler maçı değerlendirdi.Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında Iğdır FK, sahasında karşılaştığı Manisa FK’yı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, “Zor bir dönemden geçiyoruz. Tabii bizim şartlarımız diğer kulüplerden farklı. Lige iyi bir başlangıç yaptık sonra arkadan 3 hafta kazanamamanın geliştirdiği psikolojik baskıyı üzerimizden atmak çok kolay değildi. Çorum maçında kaybetmememiz gerekiyordu, orada küçük bir adım attık, iç sahada da kazanamıyorduk. Bizim için önemi çok yüksek bir maçtı, kazanmamız gerekiyordu, oyun iyi veya kötü kazanmamız gerekiyordu. Çünkü bir özgüven kaybı yaşamıştık” dedi."Oyundan çok memnun değilim"Oynanan oyundan çok memnun olmadığını belirten Koşukavak, “Rakibin 10 kişi kalması futbolda bir avantaj gözükse de teknik anlamda bazen kaybedecek bir şeyi olmuyor takımların, daha çok öne gelmeye başlıyor, siz de o psikolojik baskının altında skoru korumaya yönelik oyunlar oynamaya başlıyorsunuz. Oyundan çok memnun değilim ama kazanmak çok değerli ve kıymetli, çünkü TFF 1. Lig’de maç kazanmak zor, alt liglere benzemiyor. Oyunu rakip 10 kişi kaldığında topa sahip olarak daha iyi kontrol edebilirdik. Bölüm bölüm o işi yaptık, bölüm bölüm yapamadık” diye konuştu."Kazandığımız için mutluyum"Zor günler geçirdiklerini, 4 haftadan sonra kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyen Koşuavak, “Kazandığımız için mutluyum. Ayağa kalktık, zor günler geçirdik. İnşallah çalışma şartlarımız da iyi olunca daha iyi şeyler yapacağız diye umut ediyoruz. Çünkü yeni bir takımız, 20 transferle bir takım öyle kolay olmuyor. Zaman zaman yaşamda olduğu gibi inişler, çıkışlar oluyor. İnşallah sonunu da iyi bitiririz. Iğdır halkına iç sahada bir 3 puan veremiyorduk, o çok baskı yaratıyordu bende, herkese hayırlı olsun. İnşallah artık sürekli kazanan takım oluruz” dedi.Çağdaş Çavuş: "Oyun planımız değişti, ister istemez"Manisa FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş ise, kırmızı karttan önce oyunda gerçekten iyi reaksiyon gösterdiklerini söyleyerek, “Iğdır takımının oyun içerisindeki değişiklikleri, opsiyonları, bunlara oyunun başında iyi bir reaksiyon göstererek ve oyunu ön taraflara taşıyarak, kırmızı karta kadar olan kısmı çok iyi oynadılar. Ama kırmızı karttan önce oyunda gerçekten iyi reaksiyon göstererek çok iyi mücadele ettiler ve o zaman oyun planımız değişti, ister istemez” şeklinde konuştu.Hafta içi çalışıp bir sonraki maça çok iyi hazırlanacaklarını ifade eden Çavuş, sözlerini şöyle tamamladı:“Aslında oyunun nasıl çözümleneceğiyle ilgili olan kısımda devrede bunu tamamen etüt etmiştik ve ikinci devre Iğdır takımını bize gelmeden oynattığımız bir nokta oldu. Oyuncu grubum oyunu çok iyi kontrol etmeye başladı. Tabii ki eksik olunca ister istemez bazı oyun dezavantajları ortaya çıkmış oluyor. Bunu olabildiğince kapatmaya, o birlikte oyunu ortaya çıkartmaya çalıştık. Belki bir gol de bulabilirdik, oyun farklı bir şeye de gidebilirdi. Bazı maçların sonunda kazanımlar vardır, bizim de burada kendimiz için kazanımları çok doğru noktada çıkaracağımızı düşünüyorum. Hafta içi çalışıp bir sonraki maça çok iyi hazırlanacağımızı düşünüyorum.”