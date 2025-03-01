Trendyol 1. Lig’in 27. haftasında oynanan Iğdır FK-Çorum FK maçının ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Trendyol 1. Lig’in 27. haftasında Iğdır FK, evinde karşılaştığı Çorum FK’yı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, açıklamalarda bulundu. Çavuş, Çorum FK’nın çok iyi bir oyun ortaya koyduğunu belirterek, "Çok iyi bir oyun konsantrasyonu, çok iyi bir mücadele ve oyunun her anında kalan bir grup var. Hepsini çok tebrik ediyorum. Oyunun genel başlangıcına baktığımızda Çorum FK takımı bu lig içerisinde gerçekten oyun aklı olan, oyunu hangi durumlarda veya hangi pozisyonda nerelerde oynayacağını çok iyi bilen takımlardan bir tanesi. Geriden oyun kurarak, bölgeler arası geçişi çok iyi yaparak ve bunla beraber sekiz oyuncularının çok hareketliliği ve orta sahadaki dinamik oyun bence bu lig içerisindeki en iyi takımlardan bir tanesi" dedi."Bu galibiyet bizim için yeterli değil"Bir sonraki maçlarda da maksimum bir performans sergileyeceklerini söyleyen Çavuş, "Bu galibiyet bizim için yeterli değil. Bizim takımımız bunun çok daha fazlasını yapabilecek bir takım ve bunu yapmaya devam edeceğiz. Önümüzde, çok yakın bir zamanda bir maçımız var, gerçekten maç programı olarak federasyonun bu kadar yakın süreçlerde maç vermesi bir takım için, bunu da bir tarafa koyarak, bunu da yenerek devam edeceğiz. Oyuncu grubumla durmadan, sezonun sonuna kadar kalan maçlarda maksimum performans ve bununla beraber nereye kadar yol alabileceksek hep birlikte bir yol alacağız. Hepsini çok çok tebrik ediyorum" diye konuştu.Ziya Akçelen: "İstedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını gördük"Iğdır halkına teşekkür ettikten sonra maçı değerlendiren Çorum FK Yardımcı Antrenörü Ziya Akçeken, "Iğdır FK’yı galibiyetlerinden dolayı tebrik etmek istiyorum. Ligin altında olmalarına rağmen aslında devre arası yaptığı transferlerle bu ligin en iyi takımlarından birisi. Birçok Süper Lig patentli sporcuları devrede aldılar ve daha güçlü bir hale geldiler. Oyuna baktığımız zaman istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını gördük" ifadelerini kullandı.Savunma yönünde çok fazla pozisyon vermediklerini söyleyen Akçeken, "Hafta içindeki analizlerimizde de bu tür yetenekli, kaliteli oyuncuların olduğu grupta topu onlara vermemeyi planladık ve bunu başardık aslında. Topa sahip olan taraf bizdik, dengeli bir oyun başlangıcı vardı. Maçın başında bizim girdiğimiz bir pozisyon var ve Iğdır FK’nin bizim hatamızla kazandığı bir gol. Onun haricinde savunma yönünde çok fazla pozisyon vermedik" dedi.