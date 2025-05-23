Erzurum Kazım Karabekir Stadı zemininde hibrit çim çalışmaları başladı.1.Lig’de sezonun saha ermesiyle birlikte Kazım Karabekir Stadı’nda hibrit çime dönüşüm çalışmaları başladı.Yeni stadyum yapılıncaya kadar Erzurumspor’un maçlarını oynayacağı Kazım Karabekir Stadının zeminin hibrit çime dönüştürülmesi için kazma vuruldu ve iş makineleri stada girdi.Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur da çalışmaları yerinde takip etti.Çamur, hibrit çim zeminin 2025-2026 sezonuna yetişeceğini ve Erzurumspor’un yeni sezonda maçlanın hibrit çim zeminin oynayacağını söyledi.