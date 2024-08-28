Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde faaliyet gösteren havalı silahlar sporcuları, ilk defa il dışı müsabakalarına katılmak üzere yola çıktı.26 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında Mersin’in Erdemli ilçesinde düzenlenecek olan Havalı / Ateşli Silahlar Gençler ve Yıldızlar Zafer Kupası Gençler Dünya Şampiyonası’na katılacak olan sporcular daha sonra Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan seçmelere katılacaklar.Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan ve atış yaptığı sıradaki rahat tavırlarıyla dikkat çeken Yusuf Dikeç’ten sonra Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yaşayan Stadyum’da bulunan Havalı Silahlar Atış Poligonu’na ilgi arttı.2023 yılında Elazığ Atatürk Stadyumu içerisinde kurulmuş olan Havalı Silahlar Poligonu’nda antrenmanlar uzman antrenörler eşliğinde devam ediyor. Kısa sürede göstermiş oldukları başarılardan sonra Elazığ’lı sporcular ilk kez Havalı / Ateşli Silahlar Gençler ve Yıldızlar Zafer Kupası Gençler Dünya Şampiyonası ve TOHM seçmelerine katılım sağlayacak.Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Elazığ ili olarak birçok başarıya imza attığımız gibi Havalı Silahlarda da başarıya doğru adım adım ilerliyoruz. İlimizi temsil etmek üzere Mersin’de düzenlenecek olan şampiyonaya Elazığ olarak ilk defa kafile çıkardık. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bir ilke daha imza attık. Havalı / Ateşli Silahlar atıcılık sporcularını ve antrenörlerini tebrik ediyor, başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.