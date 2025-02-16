Artvin’de düzenlenen Okul Sporları Voleybol Küçükler Erkek Grup Bölge Müsabakalarında Hamur Adımova Ortaokulu takımı, bölge şampiyonu olarak Türkiye Yarı Finallerine katılma hakkı kazandı.Ağrı’nın Hamur ilçesine bağlı Adımova Ortaokulu takımı, grup bölge müsabakalarında gösterdiği başarılı performansla şampiyonluğa ulaştı. Takım, 11-14 Mart tarihlerinde Giresun’da düzenlenecek Türkiye Yarı Finallerinde mücadele edecek.Hamur Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir, elde edilen başarıdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Adımova köyümüzde başlayan serüven, Ağrı il genelinde şampiyonluk ve şimdi de Doğu Anadolu Bölge Şampiyonluğu ile devam ediyor. Sırada Türkiye Yarı Finalleri var." ifadelerini kullandı.Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş ise, bölge şampiyonluğuna ulaşan takımın antrenörünü ve sporcularını tebrik etti.Takımın hedefi, Giresun’da düzenlenecek yarı finallerde başarılı olarak Türkiye şampiyonasına katılmak.