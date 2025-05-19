Hakkâri’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı.Kutlamalar, sabah saatlerinde valilik binası önünde düzenlenen törenle başladı. Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Etkinlikler daha sonra şehir stadında devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından "Atatürk’e Son Mektup" adlı etkinlik gerçekleştirildi. Gençler adına yapılan konuşmaların ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.Kutlamalarda jimnastik, judo ve güreş branşlarında gösteriler sunuldu; halk oyunları sergilendi ve konser gerçekleştirildi. Değişik spor dallarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Ali Çelik ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Program, stant ziyaretlerinin ardından şehir stadından valilik binasına kadar düzenlenen kortej yürüyüşü ile sona erdi.Programa Vali Ali Çelik’in yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.