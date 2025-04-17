20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonasına katılan Hakkarili Şeyda Salim, 55 kiloda bronz madalya kazanarak Türkiye üçüncüsü oldu.40 ilden 430 sporcunun katılımıyla 14-16 Nisan 2025 tarihleri arasında Çorum’da düzenlenen U-20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonasında gösterdiği üstün performansla dikkat çeken Salim, Hakkari’nin gururu oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Şeyda Salim’in elde ettiği başarıdan dolayı kendisini tebrik ederek, "Sporcumuzun göstermiş olduğu bu büyük başarı bizleri gururlandırdı. Kendisini ve emeği geçen antrenörlerini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.