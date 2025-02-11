Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Genç Kız-Erkekler A-B Bilek Güreşi İl Birinciliği yarışması gerçekleştirildi.Okul sporları mahalli müsabakalar kapsamında Genç Kız-Erkek A-B Bilek Güreşi Yarışmasına 29 okuldan 340 öğrenci katıldı. Kıran kırana geçen mücadelelerin sonunda dereceye giren sporculara, gerçekleştirilen törenle ödülleri verildi. Dereceye giren sporcular, grup müsabakaları için düzenlenecek olan müsabakalara katılmaya hak kazandı.Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, dereceye giren sporculara başarılar diledi.