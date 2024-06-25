Erzurum’da GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okullarına başvurular başladı.Her yıl binlerce çocuk ve gencin spor yapmak için tercih ettiği, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okullarına başvurular 27 Haziran 2024 tarihine kadar E-devlet kapısı üzerindeki Spor Bilgi Sistemi uygulamasından yapılacak. Antrenmanlar ise 1 Temmuz 2024 tarihi itibariyle ilgili spor salonlarında başlayacak.Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “E-Devlet kapısı üzerindeki Spor Bilgi Sistemi uygulamasına aşağıdaki linkten ulaşabilir, kayıt için İlçe Müdürlüklerimizden detaylı bilgi alabilirsiniz.” denildi.