Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı GSB Elazığ Yurtları, Ramazan ayı öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Öğrencilerin manevi atmosferi en iyi şekilde yaşayabilmesi için yurtlarda özel düzenlemeler yapıldı.Yurtlarda Ramazan ayının ruhuna uygun özel köşeler oluşturuldu. Manevi iklimin hissedilmesi amacıyla hazırlanan bu alanlarda, dini ve kültürel kitaplar yer alırken, öğrencilere yönelik sohbet programları ve etkinlikler de düzenlenecek. Öğrencilerin dengeli ve sağlıklı beslenmesini sağlamak amacıyla iftar ve sahur menüleri özenle planlandı. Yemekler, diyetisyenler ve gıda mühendisleri eşliğinde belirlenerek öğrencilere sunulacak. İftar menülerinde çorba, ana yemek, tatlı ve meyve gibi besleyici seçenekler yer alırken, sahurda tok tutucu gıdalara ağırlık verilecek. Elazığ’daki GSB yurtları, toplamda yaklaşık 10 bin öğrenci kapasitesine sahip olup, Ramazan ayı boyunca da öğrencilere barınma, güvenlik ve sosyal etkinlikler gibi hizmetleri eksiksiz sunmaya devam edecek. Öğrencilerin ibadetlerini rahatça yapabilmesi için mescitler özenle hazırlandı.Yemekhane gıda mühendisi Ayşe Yürücüoğlu yaptığı açıklamada, ’’Burada ustalarımız ve yardımcı personellerimizle birlikte öğrencilerimize yemek hizmeti sunuyoruz. Bugün Ramazan Ay’ının ilk günü, ustalarımızla beraber iftar ve sahur hazırlıklarını yapıyoruz. Devletimizin sunmuş olduğu imkanlarla gençlerimize en iyi hizmeti sunuyoruz’’ dedi.Yaptıkları çalışmalara dair açıklamalarda bulunan yemekhane şefi Hıdır Kaya Gün, ’’Yaklaşık bu meslekte 30 yıla yakın çalışıyorum. Hazırlıklarımıza başladık, iftar için güzel menülerle sevgili öğrencilerimize sunacağız’’ diye konuştu.Yemekhane Şefi Sezai Sertkaya yaptığı açıklamada, ’’Ramazan dolayısıyla iftar menüleri hazırlıyoruz, öğrencilerimize en iyi hizmeti sunmak şartıyla personellerimizle beraber güzel bir hizmet yapıyoruz. Ramazan Ay’ının tüm ekibimizle beraber hayırlı geçmesini diliyor, tüm öğrencilerimize hayırlı Ramazanlar diliyorum’’Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, Ramazan ayının öğrenciler için huzurlu ve verimli geçmesi adına tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek, ’’Tüm GSB Elazığ yurtlarında hazırlıklarımız devam ediyor. Tüm mescitlerimizdeki halılarımızı hayırsever iş adamlarımıza yeniletmiştik duvarlarımızı hat sanatı ile süslettik ve mihraplar yaptık. Yurtlarımızda Ramazan ayını hatırlatan hakikaten güzel süslemeler yaptık. Yurtlarımızdaki kazanlarımız kaynamaya başladı. İnşallah öğrencilerimizle birlikte zengin sofralarda sahur ve iftarlarımızı beraber yapacağız. Tabii Ramazan’da sosyal faaliyetlere de ağırlık vereceğiz. İl müftümüz ile yapmış olduğumuz görüşmede manevi rehberlerimiz ile birlikte yurtlarımızda gençlerimizle birbirinden güzel Ramazan’a özel etkinliklere yapacağız. Yine gençlik merkezimizin katkıları ile yurtlarımızda çalışmalar olacak. Tabii başta buradaki Yurt müdürlerimiz, müdür yardımcılarımız, çalışan memur arkadaşlarımız ve işletmelerde çalışan arkadaşlarımız Ramazan’a hazır. Tabii ki biz de hazırız. İnşallah Ramazan’ı Ağız tadıyla öğrencilerimizle yaşayıp bayrama hayırlısıyla kavuşuruz. 9 bin 770 kişi kapasiteli GSB Elazığ yurtlarımız ile Ramazan’a ful dolu olarak giriyoruz. 9 bin 770 öğrencimize hem sahur hem iftarda güzel menüler sunacağız. Tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerif’i hayırlı olsun" açıklamalarında bulundu.