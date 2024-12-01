Erzurum Gençlik Spor Voleybol Kulübü adım adım Play-off yolunda emin adımlarla yoluna devam ediyor.Gençlik Spor Voleybol Kulübü bugün deplasmanda Serhat Ardahan 75 spor Voleybol kulübünü 3 - 0 yenerek Play-off yolunda ilerlemeye devam etti.TVF 2.lig 5 grupta mücadele eden iki ekip Ardahan Kazım Karabekir Paşa spor salonunda karşılaştı.Karşılaşmaya hızlı bir başlangıç yapan Erzurum Gençlik Spor Voleybol Kulübü üstün oyunuyla ilk seti 16 - 25 kazandı.İkinci set nefesleri kesti, ev sahibi ekipte oyuna ağırlığını koymaya çalıştı karşılıklı sayılarla birlikte zorlu ve çekişmeli geçen bu sette özellikle servislerde az hata yapan Erzurum ekibi bu seti de 25 - 27 ile geçmeyi başardı.Üçüncü sette Erzurum Gençlik Spor Voleybol Kulübü ev sahibi ekibe üstünlüğünü ard arda aldığı sayılarla kabul ettirdi. Antrenman havasında geçen seti 16 - 25 kazanan Erzurum Gençlik Spor Voleybol Kulübü hem seti aldı hem de maçı 0 -3 kazandı.5.grupta liderliğini sürdüren Gençlik Spor ilk yarıyı da 1. sırada tamamladı.Karşılaşmayı önceki dönem Aşkale Kaymakamı, şimdi Ardahan Valisi olan Hayrettin Çiçek, Aşkale Kaymakamı Emre Oğuztürk ve Belediye Başkanı Şenol Polat tribünden izledi.Maç öncesi sonrası ekiple yakından ilgilenen Vali Çiçek Erzurum ekibi onuruna yemek verdi.