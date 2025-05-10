Trendyol 1. Lig’in son haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Yeni Malatyaspor’u 5-0 mağlup ederek Trendyol Süper Lig’e yükselen ikinci takım oldu.Maçtan dakikalar2. dakikada sol kanattan Nalepa’nın ara pasında ceza sahasında Popa’nın bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti. 0-19. dakikada sol kanattan Amilton’un ortasında ceza sahası içinde Popa topu ağlara gönderdi. 0-250. dakikada Firatcan’ın orta sahadan rakip ceza sahasına yaptığı ortada Sinan kafayla topu filelere yolladı. 0-362. dakikada kale önüne yapılan ortaya yükselen Yigit’in kafa vuruşunda kaleci Erhan mutlak gole izin vermedi.62. dakikada Metehan sol kanattan ortasında Gaucho’nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-487. dakikada Fıratcan’ın ortasında Gökhan sağ ayağıyla vurduğu sert top filelere gitti. 0-5Hakemler: Süleyman Bahadır, Esra Arıkboğa, Serdar SoydanYeni Malatyaspor: Erhan (Çınar dk. 46), Yiğit, Alperen, Kürşat, Eymen (Emir dk. 46), Ömer (Mehmet Veysi dk. 60), Murat (Kemalcan dk. 70), Enes, Halil İbrahim (Ekrem dk. 70), Umut, OsmanYedekler: Talha, Miraç, Onur, CemilTeknik Direktör: Murat UçkunGençlerbirliği: Erhan, Zuzek, Hanousek (Oğuzhan dk. 67), Fıratcan, Sinan (Taha dk. 75), Etebo (Rahman Buğra dk. 40), Nalepa, Amilton (Gökhan dk. 67), Metehan, Samed, Popa (Gaucho dk. 46)Yedekler: Joca, Adem, Mikail, AlperenTeknik Direktör: Hüseyin EroğluGoller: Popa (dk. 2 ve 9), Sinan (dk. 50), Gaucho (dk. 62), Gökhan (dk. 87) (Gençlerbirliği)