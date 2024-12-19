Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’in seçim vaatlerinden olup gençlerin kendilerini ilgilendiren ya da genel olarak tüm toplumsal konularda karar alma süreçlerine katılımının teşvik edilmesi amacıyla hayata geçen Yeşilyurt Genç Meclis’in ilk Gönüllü Meclis Üyeleri belli oldu. 53 kişinin seçildiği Yeşilyurt Genç Meclisi’nde encümen ve ihtisas komisyon üyeleri de mülakatlar kapsamında netleşti.Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’in talimatının ardından gençlerin ülke ve kent yönetimindeki karar alma süreçlerine katkı sunmalarının önünü açmak, gençlerin fikir ve önerilerini yerel yönetimler ile kamu ve kurumların hizmetlerine dâhil etmek, kendisine inanan, güvenen, özgüveni yüksek, idealist gençlerin kariyer planlamalarına katkı sunmak amacıyla Malatya’da ilk kez ‘Yeşilyurt Genç Meclis’ kuruldu.Yoğun ilgi gören ‘Yeşilyurt Genç Meclis’ başvurularının ardından mülakat süreci sona ererken, 53 kişiden oluşan Gönüllü Meclis Üyeleri belirlendi. Yapılan mülakatlar sırasında ayrıca encümen üyeleri başta olmak üzere Plan ve Bütçe, İmar, Gençlik ve Spor, Eğitim, Kadın ve Aile, Kent Kültürü ve Estetiği, Sivil Toplum ve Meslek Örgütleri, Hukuk İhtisas gibi alt komisyonlarda görev alacak isimlerde belirlendi.Önümüzdeki günlerde yapılacak eğitim toplantısında ilk kez bir araya gelecek olan Yeşilyurt Genç Meclis Üyelerine, Yeşilyurt Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Meclis çalışma kuralları, yazışmalar, kanun ve yönetmelikler üzerine bilgilendirilme yapılacak.Ocak ayında ilk resmi toplantısını yaparak çalışmalarına başlayacak olan ‘Yeşilyurt Genç Meclis’ projesinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr.İlhan Geçit’e teşekkürlerini sunan gençler, “Fikirlerimize önem verilmesi, söz hakkı tanınması öncelikle hepimizi mutlu etti. Şehrimizin daha hızlı bir şekilde ayağa kalkması için bizlerde elimizden geleni yapmak istiyoruz, bu fırsatı bize sunan, bize inanan ve güvenen Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dediler.Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ise seçim döneminde sözünü verdikleri ‘Yeşilyurt Genç Meclis’ projesini gençlerle buluşturmaktan onur duyduklarını ifade ederken, gençlerin ülke ve kent yönetimine katılımının geliştirilmesi ve teşvik edilmesi noktasında toplumsal farkındalık oluşturacak önemli bir adım attıklarını söyledi.Yeşilyurt Genç Meclisine seçilen meclis üyelerine ‘hayırlı olsun’ dileklerini paylaşıp, başarılar dileyen Başkan Geçit, Yeşilyurt Gençlik Meclisini kurmaktaki temel hedeflerinin gençlerin toplumsal yaşamın her alanında söz sahibi olması, kent yaşamına katılma ve kente ait olma duygularının geliştirilmesi, kaliteli ve yaşanabilir bir kent yönetiminde gençlerin aktif rol alması, gençlik sorunlarına ilişkin politikalar ile çözüm önerilerini geliştirmeleri olduğunu söyledi.“Gençlerin demokratik temsiline dayanan bir meclis”Gençlerin toplumsal konularda daha duyarlı hareket etmeleri ve görüşlerini rahatça ortaya koyabilmelerine fırsat tanıyan bir projeyle gençlere verdikleri önemi gözler önüne serdiklerini hatırlatan Başkan Geçit, toplum yararına projeler hayata geçirmenin yanı sıra gençleri ilgilendiren konularda fikir ve önerilerin ele alınması amacıyla Yeşilyurt Kent Konseyi ile işbirliğiyle kurulan 17-27 yaş grubu ‘Yeşilyurt Genç Meclis’in kent gençlerinin demokratik temsiline dayanan bir meclis olduğunu sözlerine ekledi.Gençleri toplumsal yaşamın en dinamik aktörleri olarak gördüklerini hatırlatan Başkan Geçit, gençlerin görüşlerinin alınacağı ve katılımlarının beklendiği her türlü ortamda görüşlerini rahatça paylaşmaları gerektiğini ifade ederken, hayata geçen ‘Yeşilyurt Genç Meclis’ ile gençlerin kendilerini ilgilendiren ya da genel olarak tüm toplumsal konularda karar alma süreçlerine katılımlarını teşvik ettiklerini ifade etti.Başkan Geçit, Yeşilyurt Genç Meclis’in, Yeşilyurt Belediye Meclisinin stratejik ortağı olacağını, gönüllü meclis üyelerinin farklı proje ve önerilerini hayata geçirmede ve kent yönetimine aktarmada etkin bir rol oynayacaklarının altını çizdi