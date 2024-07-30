Yeşilyurt Belediyesinin eğitim hizmetleri kapsamında Kiltepe Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezi’nde hizmete sunduğu Robotik Kodlama ve Yazılım Atölyesi, açıldığı günden beri yoğun ilgi görürken, ücretsiz verilen eğitimlerde çocuklara geleceğin kodları ile teknolojileri öğretiliyor.Yeşilyurt’u robotik kodlama ve yazılım alanında ülke çapında öne çıkan bir ilçe olma hedefiyle hizmete sunulan Robotik Kodlama ve Yazılım Atölyesinde, Malatya’nın dört bir tarafından gelen teknoloji meraklısı çocuklara, algoritma mantığı, analitik ve eleştirel düşünme becerilerini bir araya getirerek problem çözme yeteneğinin yanı sıra bilgisayarlarını programlama geliştirme alanında teorik ve pratik eğitimler veriliyor. Uzman yazılım ekipleri tarafından ücretsiz verilen eğitimlerde merak ettikleri kodlama ve yazılım çalışmalarına ilgi gösteren çocuklar, blok tabanlı kodlama, 3B tasarım ve 3B yazıcı ile baskı alma işlemleriyle keyifli anlar yaşarken, geleceklerindeki hayallerini de şekillendiriyor. Çocukların erken yaşlarda teknolojiye ilgi duymalarını ve kodlama becerilerini geliştirmelerini hedefleyen yazılım atölyesinde geleceğin bilim adamları ve yazılım mühendisleri yetişiyor.“Minik dahilere kapılarımız sonuna kadar açık”Çocukların sosyal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek hizmetlere yeni dönemde ağırlık vereceklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Yeşilyurt’u robotik kodlama ve yazılım alanında ülke çapında öne çıkan bir ilçe hüviyetine kavuşturmak istediklerini söyledi.Kiltepe mahallesindeki Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezinde ki kurslar arasında yer alan Robotik Kodlama ve Yazılım Atölyesine gösterilen yoğun ilginin kendilerini sevindirdiğini söyleyen Başkan Geçit, teknolojiye meraklı minik dâhilere kapılarının sonuna kadar açık olduğunu söyledi. Robotik Kodlama ve Yazılım Atölyesinde geleceğin teknoloji liderlerini yetiştirdiklerini söyleyen Başkan Geçit, bu alanda yetişecek çocukların ve gençlerin Türkiye Yüzyılı hedeflerinin gerçeğe dönüşmesinde önemli bir rol oynayacağını söyledi. Başkan Geçit, Yeşilyurt’tan yeni Selçuk Bayraktar’ların çıkacağına yürekten inandıklarını ifade ederken, hayata geçirecekleri yeni projeler ve atılımlarla geleceğin teknolojisini bugünden yakalayan gençlere yeni fırsatlar sunacaklarını dile getirdi.Ülkenin geleceğini emanet edecekleri gençlerin bilgili ve donanımlı olması için her türlü imkânı seferber ettiklerini hatırlatan Başkan Geçit, “Geleceğin dili olarak tanımlanan robotik kodlama alanında çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek asli görevlerimiz arasında yer almaktadır. Kiltepe mahallemizdeki kursumuza şehrimizin dört bir tarafından teknolojisi meraklısı çok sayıda evladımız gelerek, alanında uzman yazılım ekiplerimiz tarafından verilen eğitimlere katılıyorlar. Yerel yönetimler olarak çocuklarımızı geleceğe en güzel şekilde hazırlamakla yükümlüyüz. İnanıyoruz ki, bu tarz eğitimler sayesinde Türkiye yeni yüzyılda yazılım noktasında çok daha iyi işlere imza atacaktır. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta ilçemizi robotik kodlama ve yazılım alanında öne çıkan bir ilçe konumuna ulaştırmak için her türlü desteği vereceğiz. Buradaki bütün hedefimiz, bütün çocukların kendilerini geliştirerek iyi bir mühendis olabilmelerin sağlamaktır. Biz sadece bugünü değil, geleceği de tasarlıyoruz” diye konuştu.