Ağrı’nın Tutak ilçesinde bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin "Sesimiz Her Yerde" projesi, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Başarılı Örnekler Sergisi"nde Türkiye genelinde 50 başarılı proje arasına girdi.Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yaptığı açıklamada, projenin öğrencilerin radyo programı hazırlayarak topluma ulaşmasını sağladığını belirtti. Kökrek, "Öğrencilerimiz, radyoda şiirler, ilahiler, Kuran-ı Kerim tilavetleri gibi çeşitli içeriklerle dinleyicilere seslenecek. Bu sayede hem öğrencilerimiz kendilerini ifade etme fırsatı bulacak hem de topluma faydalı bir hizmet sunacaklar." dedi.Kökrek, projenin amacının öğrencilerin bilgiyi yaparak yaşayarak öğrenmesini sağlamak, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmak olduğunu vurguladı. Projenin öğrencilerin daha girişken ve kendini ifade edebilen bireyler olmalarına katkı sağlayacağını belirten Kökrek, "Eğitimi sadece okul mekanıyla sınırlı tutmayıp günlük hayata da aktarmak istiyoruz. Öğrencilerimiz, öğrendiklerini dijital platformlarda sergileyerek topluma daha etkin bir şekilde ulaşabilecekler." diye konuştu.Kökrek, projenin öğrencilerin duygusal durumlarını anlamalarına, öğrenme motivasyonlarını artırmalarına ve akademik başarılarını desteklemesine yönelik olduğunu ifade etti. Projenin öğrencilerin duygusal refahlarını iyileştirmeyi de amaçladığını belirten Kökrek, "Bu vesileyle projede emeği geçen okul idarecilerimizi, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ederim." dedi.