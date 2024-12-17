Avrupa Şampiyonası grup elemeleri ilk maçında Polonya ile karşılaşan Futsal A Milli Takımı, karşılaşmadan 4-1 mağlup ayrıldı.Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanan maçta, milli takım oyuncuları Polonya karşısında duran toplarla gelen 4 gole engel olamadı. Türkiye-Polonya maçında tribünlerde milli takıma coşkulu bir taraftar desteği vardı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve diğer kurum yöneticileri ile spor camiası da tribünlerde takımımıza destek verdi. 5. dakikada Sebastian Szadurski’nin attığı gole milliler 11. dakikada Ramazan Bildirici’nin attığı gol ile cevap verdi. Polonya’nın 17. dakikada Mikolaj Zastawnik ile bulduğu golle milliler, maçın ilk yarısının bitiş düdüğünün ardından 2-1 yenik olarak soyunma odasına gitti. İkinci yarıya hızlı ve tempolu başlayan ay-yıldızlı ekip, 32. dakikada Albert Betowski ve 37. dakikada Zastawnik’in attığı gollerle müsabakadan 4-1 mağlup olarak ayrıldı.Murat Kaya: “Polonya güçlü bir takım”Futsal A Milli Takımı Teknik Direktörü Murat Kaya, kendilerine destek veren Erzurum halkına ve taraftara teşekkür ederek, “Tarafta bizi oyun içinde tuttu. Bizi motive ettiler. Polonya iyi bir takım. Avrupa’da ilk dokuzdalar. Bunu bilerek maça çıktık ve duran 4 toptan gol yedik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi oynadılar. Bundan sonraki maçlarımıza bakacağız. Şimdi Moldova maçına hazırlanacağız” dedi. Milli Takımın başarılı file bekçisi Alpay’da güçlü bir rakiple karşılaştıklarını dile getirerek, “Fizik olarak belki iyiydiler. Ama duran toplardan gol yedik. Hocamız bunu bize maç öncesi söylemişti. Mücadelemize devam edeceğiz” şeklinde konuştu.Litvanya ve Letonya ev sahibi olacakAy-Yıldızlılar, 2026 Avrupa Şampiyonası elemeleri 3. Grup’ta Slovenya, Moldova ve Polonya ile mücadele edecek. 2026 Avrupa Futsal Şampiyonası’na Litvanya ve Letonya ortaklaşa ev sahipliği yapacak. Avrupa Şampiyonası finallerinde Litvanya ve Letonya dışında 14 takım daha katılacak. 10 grupta oynanacak eleme müsabakalarında grup lideri takımlar direkt Avrupa Şampiyonası finallerine katılacak. Gruplarını 2. sırada bitiren en iyi 8 takım ise play-off müsabakaları oynayacak ve finallerde mücadele edecek son 4 takım belirlenecek.