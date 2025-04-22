Fırat Üniversitesinin 50. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında, Spor Bilimleri Fakültesi ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının organizasyonuyla düzenlenen "50. yıl spor şenlikleri" fakülteler arası futbol turnuvasıyla başladı.Üniversite spor tesislerinde gerçekleştirilen turnuvanın açılışına Fırat Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İrfan Kaygusuz, Genel Sekreter Prof. Dr. Sinan Akpınar, fakülte dekanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Turnuvanın başlama vuruşu öncesinde Prof. Dr. İrfan Kaygusuz ve Prof. Dr. Sinan Akpınar, turnuvaya katılan sporculara ve hakemlere çiçek takdim etti. Yaklaşık bir ay sürecek olan turnuvada, 13 fakülte, 1 yüksekokul ve 6 meslek yüksekokulunun futbol takımları mücadele edecek.Öte yandan basketbol ve voleybol müsabakaları da bu hafta başlayacak.