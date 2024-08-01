Türkiye Jokey Kulübü ve Fırat Üniversitesi işbirliği ile Elazığ Hipodromunda hayata geçirilecek Kum Pist Atığı (KUPA) Geri Dönüşüm Projesi için protokol imzalandı.Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz ile Türkiye Jokey Kulübü Elazığ Hipodromu Müdürü Muhammet Demirçelik tarafından imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Elazığ Hipodromunun yarış ve idman için kullanılan pistinden toplanılan atık kumların geri dönüştürülmesinin çevresel ve ekonomik sonuçları araştırılacak. Elazığ Hipodromu’nun bin 550 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğindeki doğal dere kumu malzeme serili pisti, yarış sezonu öncesi ve yarış sezonu süresince her gün yüzlerce at tarafından kullanılıyor. Zamanla özelliğini kaybederek kullanılamaz hale gelen bu pistten elde edilecek atık kumların geri dönüştürülmesi ile doğal ve kıt kaynakların verimli kullanılması ve önemli ölçüde enerji tasarrufu yapılması hedefleniyor. Projenin, Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahar Demirel’in yürütücülüğünde ve Prof. Dr. Fatih Özkaynak danışmanlığında hayata geçirilmesi planlanıyor.Türkiye Jokey Kulübü Elazığ Hipodromu’nda Sıfır Atık Projesine destek olmak maksadıyla yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. 2019 yılında, Elazığ Hipodromu’nda doğal kaynakları korumak ve geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla Devlet Su İşlerinden de destek alınarak, daha önce tarımsal faaliyetler için kullanılan zarar görmüş sulama kanalları ile yapay dere ve göletler oluşturulan hipodrom, bariyer, varil, lastik, demir, profil, ahşap palet ve benzeri atık malzeme ve hurda materyaller kullanılarak yapılan bir Geri Dönüşüm Parkına da ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesine destek vermek ve çocuklar için bir farkındalık oluşturmak amacıyla Elazığ Hipodromu’nda hayata geçirilen projelerin tamamı Elazığ Hipodromu’nda yer almalarıyla ön plana çıkıyor.1975 yılında Elazığ’da kurulan ve Bingöl, Muş, Tunceli ve Erzincan gibi komşu illerimizin üniversitelerini 50 yıllık köklü alt yapısıyla destekleyerek Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yükseköğretimin gelişimine önemli katkı sağlayan Fırat Üniversitesi ile Türkiye Jokey Kulübünün 2002 tarihinde hizmete giren Elazığ Hipodromu arasında yapılacak olan işbirliği kapsamında kaynak kullanım verimliliğin artırılması ve döngüsel ekonomiye dahil edilen ürünlerden ekonomik kazanç sağlanarak toplam maliyetin azaltılması mümkün olabilecek.’’Kurumlararası işbirlikleri ile çevre dostu projeler üretiyoruz”Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine odaklı çalışmaları önceliklendirdiklerini belirten Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, “Rektörümüz Prof. Dr. Fahrettin Göktaş önderliğinde doğal kaynakların korunması, karbon ayak izinin azaltılması ve yeşil dönüşüme katkı sağlayacak özellikle yerli ve milli projelerin üniversitemizde yürütülmesi önceliklerimiz arasında bulunmaktadır. Bu projelerin kurumların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde işbirliği ile sürdürülmesi projeleri daha anlamlı kılmakta. İlimiz için önemli bir değer olan Türkiye Jokey Kulübü Elazığ Hipodrom Müdürlüğü ile yürütülecek olan çevre dostu bu projenin katma değerinin yüksek olacağını, yeni çalışmalara alttık olacağını düşünüyoruz” dedi.“Geleneksel yöntemlere çevre dostu alternatifler sunmak için çalışacağız”TÜBİTAK 1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı kapsamında sunulacak KUPA Projesinin yürütücülüğünü yapacak olan Teknoloji Fakültesi Dekanı ve İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahar Demirel, projenin en önemli motivasyonunun inşaat ve çevre endüstrilerinde sürdürülebilir çözümleri araştırmak olacağını dile getirdi. Demirel, ‘’Türkiye Jokey Kulübü Elazığ Hipodromu ile ortaklaşa yürütülecek bu proje sayesinde ‘kum geri dönüşümü’ özelinde geleneksel yöntemlere çevre dostu bir alternatif sunulmaya çalışılacaktır’’ diye konuştu.“Bu tür projeler geleceğimiz açısından çok önemli”Geri dönüşüm ve sürdürebilir bir geleceğe hizmet eden tüm bu projelerin gelecek nesiller açısından önemli olduğunun altını çizen Elazığ Hipodrom Müdürü Muhammet Demirçelik, “Türkiye Jokey Kulübü Elazığ Hipodromu olarak geçmiş dönemlerde geri dönüşüm ile ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından da yayımlanan önemli projeler hayata geçirdik. Bu projelerimiz ile yaptığımız araştırmalar neticesinde dünya atçılığında eşi benzeri olmayan, ‘kendi kendine yeten bir hipodrom’ olma yolunda hızla ilerliyor olmamız ülkemiz ve bizler adına büyük bir gurur vesilesidir. Şimdi de Elazığ Hipodromumuz gibi 2022 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Elazığ İl Müdürlüğü tarafından temel seviyede Sıfır Atık Belgesi alan ve günümüzde sıfır atık projesi kapsamında çalışmalarına devam eden Fırat Üniversitesi ile hayata geçirmeyi planladığımız bu projenin bir parçası olmaktan onur duyuyoruz. Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş’a da bu projeye sunduğu destek için minnettar olduğumuzu da belirtmek istiyorum. KUPA Projesi ile yarış pistimizden toplanılacak atık kumların geri dönüşümünü konusunu araştıracağız. Bu projeler, insanlığımızın geleceği adına hayati derecede önem arz ediyor. İmzaladığımız protokol kapsamında Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesinin yapacağı çalışmaların sonuçlarını Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) sunacağız. Elazığ Hipodromu olarak şehrimizin ve ülkemizin faydasına projeler üretmeye de hız kesmeden devam edeceğiz’’ şeklinde konuştu.