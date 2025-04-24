Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İle Türkiye Curling Federasyonu arasında Şehit Mehmet Selim Kiraz Toplantı Salonunda Floor Curling İş Birliği Protokolü imzalandı.Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Curling Federasyonu ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı arasında Şehit Mehmet Selim Kiraz Toplantı Salonunda Floor Curling İş Birliği Protokolü imzalandı.İmza töreni Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin arasında gerçekleştirildi.Oldukça samimi bir ortamda yapılan imza törenine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Eski Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ile Türkiye Curling Federasyonu Bölge Temsilcisi Resul Çelebi de katıldı.Başsavcı Aydemir: Bizim için çok önemli bir protokolErzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar bir çok protokol imzaladım. Ama bugün Floor Curling İş Birliği Protokolünü imzaladığımız için çok mutluyum. Sebebi ilk kez bu imza töreninin Şehit Mehmet Selim Kiraz Toplantı Salonumuzda gerçekleşiyor olması ve Türkiye Curling Federasyonumuzun yüreğini ortala koyduğu için bu protokolü çok önemsiyorum" diye konuştu.Prof. Şebin Başsacı Aydemir’e teşekkür ettiTürkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, yönetim olarak görev geldikleri ilk günden beri Türkiye’de curling adına bir çok önemli projeye ve organizasyonu imza attıklarını belirterek, Floor Curling İş Birliği Protokolüne ilgisi ve yaklaşımlarından dolayı Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir’e teşekkür etti.