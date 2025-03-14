

Elazığ Fenerbahçeliler Derneği’nin desteğiyle hazırlanan iftar kumanyaları, öğrencilerle buluşturularak Ramazan’ın bereketi üniversite kampüsüne taşındı. Etkinlik, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılanırken, dernek başkanı Reşat Demirdağ, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Fenerbahçe camiası olarak her zaman birlik ve beraberliğe önem veriyoruz. Üniversiteli genç kardeşlerimizin de bu ruhu yaşaması ve yaşatması için Fırat Üniversitesi’nde böyle bir oluşum kurduk. Ramazan ayının ilk günlerinde öğrencilerimize iftar kumanyası dağıtarak yanlarında olmak istedik. Bu tür etkinliklerle hem taraftarlık ruhunu pekiştiriyor hem de gençlerimize destek oluyoruz.”

Fırat Üniversitesi Fenerbahçeliler Birliği Üniversite Sorumlusu Safa okman, önümüzdeki dönemde de benzer birçok sosyal sorumluluk projelerine imza atmayı hedeflediklerini açıkladı.

