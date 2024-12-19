Liseler arası Voleybol A Gençler İl Şampiyonluğunu hem Kızlarda hem de erkeklerde Reşit Karabacak Spor Lisesi kazandı.Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları 2024-2025 sezonu Lise A Gençler Erzurum İl Birinciliği yapıldı. Erzurum Spor Salonu’nda gerçekleştirilen il şampiyonasında hem kızlarda hem de erkeklerde il birinciliğini Reşit Karabacak Spor Lisesi kazandı.Kızlarda şampiyon Reşit Karabacak Spor LisesiOkul Sporları 2024-2025 sezonu Lise A Genç Kızlar voleybol İl Birinciliğinde Erzurum Reşit Karabacak Spor Lisesi birinci olarak şampiyonluk kupasını kazandı. Oltu Fen Lisesi ikinci, Nenehatun Kız Lisesi üçüncü, Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi ise dördüncü sırada yer aldı. Dereceye giren okulların kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.Reşit Karabacak Spor Lisesi erkeklerde de şampiyonOkul Sporları kapsamında yapılan Voleybol Genç A Erkekler İl Birinciliği, final maçı ve üçüncülük müsabakasıyla sona erdi. Süleyman Aydın’ın yönettiği Üçüncülük maçında Fuat Sezgin Anadolu Lisesi’ni 3-0 mağlup eden Nafizbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, üçüncülük kupasının sahibi oldu. Fatih Arslan ve Mehmet Kavurmacı’nın yönettiği final maçında Reşit Karabacak Spor Lisesi ile Aşkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi. Büyük ilgi gören ve nefes kesen maçta Antrenör Mehmet Kırık yönetimindeki Aşkale temsilcisi rakibi Reşit Karabacak Spor Lisesi’ne kafa tuttu. İlk Set 99-27 Reşit Karabacak Spor Lisesi’nin üstünlüğü ile bitti. İkinci ve üçüncü sette de hata yapmayan Mavi-beyazlılar 25-18 ve 25-18 skorlarla rakibini 3-0 mağlup etti. Antrenörler Sedi Akarsu ve Ragıp Koçak yönetimindeki Reşit Karabacak Spor Lisesi şampiyonluk ipini göğüsledi. Mavi-beyazlılar büyük bir sevinç yaşadı. Aşkale temsilcisi ikinci olurken, Nafizbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Fuat Sezgin Anadolu Lisesi ise dördüncü oldu. Final maçları sonunda dereceye giren okullara madalya ve kupaları verildi.Hem kızlarda hem de erkeklerde şampiyon olan Reşit Karabacak Spor Lisesi, Grup Müsabakalarında Erzurum’u temsil edecek.