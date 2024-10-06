Erzurum’u TVF 2. Liginde temsil eden Gençlik Spor Kulübü, 2024-2025 sezonun ilk maçında kendi evinde Bingöl Yeni Solhan Spor’u 3-0 mağlup etti.ETÜ Spor Salonu’nda oynanan maça ilgi yoğundu. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2. Liginde Erzurum’u temsil eden Gençlik Spor Kulübü 2024-2025 sezonun ilk maçında ETÜ Spor Salonu’nda Bingöl Yeni Solhan Spor ile karşılaştı. Yoğun ilgi gören müsabakanın baş hakemliğini Fatih Arslan, yardımcı hakemliği ise Ragıp Koçak yaptı.Çizgi hakemliklerini Nur Evşan Çinar ile Süleyman Aydın yaptı. Masa Hakemliklerini ise Mehmet Kavurmacı ve Ebubekir Karaman yaptı.Müsabakanın gözlemciliğini ise Mehmet Aydın yaptı. Baş antrenör Mehmet Kırık ve yardımcısı Selami Uğurlu’nun ekibi maça fırtına gibi başladı. Filenin Dadaşları, İlk seti 25-15 kazandı. İkinci sette de üstünlüğünü devam ettiren Dadaşların temsilcisi bu seti de 25-19 kazandı. Son sette ezici bir üstünlük kuran Baş antrenör Mehmet Kırık’ın öğrencileri seti 25-12, mücadeleyi de 3-0 kazanarak ligde galibiyetle başladı.Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanan maçı Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Okul Sporları Şube Müdürü Yaşar Elen, TVF Temsilcisi Necdet Seven, Aşkale Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şuayip Gacır, Erzurumlu Ünlü Hukukçu Avukat Ebubekir Elmalı, Yeniden Refah Partisi Palandöken İlçe Başkanı Yusuf Tosunoğlu ile çık sayıda sporsever izlerdi. Erzurum Gençlik Spor Kulübü Asbaşkanı Ramis Başkaya, desteklerinden ötürü ETÜ Spor Koordinatörü Doç. Dr. Murat Turan’a teşekkür etti. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur da, müsabaka sonunda Gençlik Spor Voleybol Takımını ve teknik heyeti tebrik ederken, kendilerine kapılarını açan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’a teşekkür etti.