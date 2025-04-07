Fransa’da düzenlenen VIRTUS 2025 Zihinsel Engelliler Dünya Kayak Şampiyonası’nda Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Bilimleri Fakültesi’nin Otizmli Milli Sporcuları Aliye Zeynep Bingül ve Muhsin Murat Bingül önemli bir başarıya daha imza attı.Tignes Kayak Merkezi’nde gerçekleştirilen şampiyonada Alp Disiplini Slalom branşında mücadele eden Aliye Zeynep Bingül gümüş madalyanın sahibi olurken Muhsin Murat Bingül ise bronz madalyayı ülkemize kazandırdı. Öte yandan Alp Disiplini Büyük Slalom branşında ise Muhsin Murat Bingül kürsünün ikinci basamağına çıkarak dünya ikincisi olmayı başardı.Fransa’dan çifte madalya ile Erzurum’a dönen ikiz kardeşler için havalimanında karşılama töreni düzenlenirken alanda ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’ın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci yer aldı.Karşılamanın ardından Milli Sporcuları, teknik heyeti ve sporcuların ailesini ETÜ’de ağırlayan Rektör Çakmak, büyük bir gurur yaşadıklarını ifade ederek: "Sporcularımızın üniversitemizde öğrenci olmaları bizim için ayrı bir gurur vesilesi. Öğrencilerimiz geçtiğimiz yıl da dünya şampiyonasından madalya ile dönmüştü. Bu yıl da bizi şaşırtmadılar ve kazandıkları madalyalarla ülkemizi, şehrimizi ve üniversitemizi gururlandırdılar. Tabii her öğrencimizin kazandığı madalya bizler için son derece önemli. Ancak çok zor şartlarda mücadele eden Zeynep ve Murat’ın elde ettikleri başarının ayrı bir anlamı var. Bizler bu başarının arkasında ne emekler olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu vesileyle başta sporcularımızın kendileri olmak üzere ailesini ve antrenörlerini yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.Rektör Çakmak’ın ardından konuşan Milli Sporcuların babası Erzurum Bölge Adliye Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ise düzenlenen karşılama töreni için Rektör Çakmak’a ve ETÜ Ailesine teşekkür ederek: Eşimle birlikte büyük emeklerle çocuklarımızı bugünlere getirdik. Burası bizim yuvamız. ETÜ’yü çok seviyoruz. Siz evlatlarımıza kucak açtınız. Onlar da antrenörler eşliğinde gece gündüz çalıştı ve bu çalışmanın sonucunda çok büyük başarılar elde etti. Yavrularımızı bu noktalarda görmek bizleri de fazlasıyla duygulandırıyor. Bu yolda bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Biz yavrularımızla için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Sizin gibi güzel yürekli insanların sevgisi ve ilgisi de bizi ayrıyeten çok mutlu ediyor. Çocuklarımız son iki yılda elde etikleri sonuçlarla cumhuriyet tarihimizde bu alanda dünya ikinciliği kazanan ilk sporcularımız oldu. En büyük hedeflerimizden biri çocuklarımız 2030 yılında paralimpik olimpiyat oyunlarında yarıştığını görmek" ifadelerini kullandı.