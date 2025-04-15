Üniversiteler arası Taekwondo Türkiye Şampiyonası’nda Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Can Ahmet Bağlar, Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.
11-13 Nisan tarihleri arasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Salonu’nda düzenlenen Üniversiteler Arası Taekwondo Türkiye Şampiyonası’nda ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Can Ahmet Bağlar, turnuvada gösterdiği performansla Türkiye üçüncüsü olmayı başararak bronz madalyanın sahibi oldu.
Müsabakanın ardından konuşan Bağlar, ETÜ’ye Taekwondo branşında ilk madalyasını kazandırmaktan ötürü büyük mutluluk yaşadığını ifade ederek, hedefinin altın madalyalar kazanmak olduğu belirtti.