Erzurum Teknik Üniversitesi Muay Thai Takımı Türkiye Şampiyonası’ndan büyük başarıyla döndü.Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), 4-7 Mayıs 2025 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen Üniversiteler Arası Muay Thai Türkiye Şampiyonası’nda üstün bir performans gösterdi.Üniversiteyi temsil eden üç sporcu, zorlu mücadelelerin ardından önemli dereceler elde etti. Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Furkan Daşdemir, +91 kilogram kategorisinde altın madalya kazanırken, aynı bölümden Muhammet Enes Kanar ise 71 kilogram kategorisinde altın madalya elde etti. Ömer Suci ise 67 kilogram kategorisinde bronz madalyayı üniversiteye kazandırdı.