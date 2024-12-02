Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (KARPAM) devir teslimi yapıldı.ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Prof. Dr. Ceren Sulatan Elmalı ve Prof. Dr. Naim Ürkmez ile merkez personelinin katılımı ile gerçekleştirilen devir teslim töreninde Dr. Öğr. Üyesi Işıl Karabey Aksakallı, müdürlük görevini Doç. Dr. Mehmet Enes Arslan’a devretti.Rektörlük Makamında düzenlenen törende Rektör Çakmak, şimdiye kadar yapmış olduğu başarılı çalışmalar ve sunduğu katkılardan dolayı Dr. Öğr. Üyesi Işıl Karabey Aksakallı’ya teşekkür ederken görevi devralan Doç. Dr. Mehmet Enes Arslan’a yeni görevinde başarılar diledi.