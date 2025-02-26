Resmi Gazete’nin 26 Şubat tarihli sayısında yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu kararında Erzurum’un daha önce 6 olan milletvekili sayısı 5’e düştü.Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan YSK kararında, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 4 ve 5’inci maddesinde genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasının ardından en geç 6 ay içinde açıklanacağının hüküm altına alındığı hatırlatıldı.Buna göre, Türkiye İstatistik Kurumunca 31 Aralık 2024 tarihinde açıklanan illere göre nüfus dağılımında Ankara, Muğla ve Şanlıurfa’nın milletvekili sayısı bir arttı. Erzurum’da daha önce 6 olan milletvekili sayısı son açıklanan nüfus dağılımı ile 5’e düştü. Açıklamaya göre; Erzurum ile birlikte Yozgat ve Bayburt’un ise milletvekili sayıları birer azaldı.