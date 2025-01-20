Erzurumspor FK’da transfer dönemin hareketli günler yaşıyor. Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Taha Ağdağ ve Burak Alemdar Kelkit Hürriyet SK yolunda.Erzurumspor FK daha önce Cengizhan Bayrak ve Mustafa Fettahoğlu’nun sezon sonuna kadar kiralık transferleri konusunda 1461 Trabzon FK ile anlaşma yapmıştı. Mavi-beyazlı takım 3 oyuncusunu daha gönderiyor. Erzurumspor FK tarafın konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Altyapımızdan yetişen ve A Takımımızda forma giyen Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Taha Ağdağ ve Burak Alemdar, sezon sonuna kadar 3. Lig ekibi Kelkit Hürriyet SK ile geçici transferleri konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcularımıza ve Kelkit Hürriyet SK’ya başarılar dileriz” denildi.