Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında Erzurumspor’un MKE Ankaragücü karşısında 1-0 galip geldiği maç sonrası teknik direktörler değerlendirme yaptı.Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında Erzurumspor FK, sahasında MKE Ankaragücü’nü 1-0 mağlup etti. Erzurumspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, maçla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Ankaragücü biliyorsunuz benim vazgeçilmezim. Hayatımın büyük bir bölümünü geçirdim camia. İnşallah sezon bittiğinde hedefi olacak iki takım. Ulaşacak iki takımdan. Bir tanesi biz, bir tanesi Ankaragücü’dür. Maça döndüğümüzde aslında iyi oyunun ilk yirmi dakikası biraz sıkıntılı başladık. Ankaragücü bize biraz daha üstünlük kurdu. O 20 dakika ama sonra rakibi gördükten sonra oyun için yaptığımız değişikliklerde oyuncularımızın inanılmaz disiplinli bir oyunu vardı. İnanılmaz formalarına, şehirlerine, takımlarına aidiyet duygusu içinde yine oynadılar. Bir sıfırdan sonra girmiş olduğumuz son pasları verebilsek birkaç tane daha gol pozisyonumuz vardı. Bunun yanında Ankara hani ceza sahasına attıkları toplardan başka net bir pozisyon verdiğimizi hatırlamıyorum. Güçlü bir takıma karşı oynadık. İyi oynadık. Transferlerimizin uyum süreci de gün geçtikçe daha da katkılı olacak. Bugün de çok büyük katkı yaptılar. Zaman geçtikçe daha da artacak tabii onların katkısı. Yeni gelecek arkadaşlarımız da olacak. Bugüne kadar Başkanımız Ahmet Dal, Onursal Başkanımız Mehmet Sekmen’e göstermiş oldukları çaba için teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki hafta yine transferleri takıma katacaklarını düşünüyorum. Oyunculara ayrı bir parantez açmak istiyorum. Kendi oyuncularımın üçüncü sezonuma girdim inanılmaz bir birliktelik gösteriyorlar. Yani destan yazıyorlar. Hepsi alnından öpülmeyi hak ediyor ama önümüzde çok fazla maç var. O maçlarda da bu isteğinizi bu arzumuzu devam ettirmemiz gerekiyor. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Bugün inanılmaz bir destek verdiler bize. Sayıları bugün geçen seneye rağmen neredeyse emen hemen bir katlamışlardı. İnşallah önümüzdeki haftalarda da tamamen tribünleri doldurmalarını bekliyorum. Onlara teşekkür ederim.” diye konuştu.“Hakemler kötü yönetim sergiledi”MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan, Erzurumspor’u tebrik ettiğini belirterek, “Biz şehre geldiğimizden beri, otelde olsun, dışarıda olsun, gerçekten çok büyük bir misafirperverlik gördük. Bütün herkese teşekkür ederim. Tabii ki sonra maç aslında beklediğimiz gibi geçti. 5-4-1 bunun neticesinde işte kontralar veya duran toplarla Erzurumspor’un etkinliği vardı. Hem çalıştık hem de görev verdik. Mustafa Yumlu’yla birebir eşleşen oyuncumuzla bir anlık geç kalması tabii ki duran toptan golü yedirdi, sonrasında çözmeye çalıştık. Oyuna hakim olduk ama etkinliğimiz çok fazla değildi. Yani spor anlamında ve üretkenlik anlamında. O konuda biraz daha eksiğimiz oldu. Elbette bunlar düzeltilebilecek şeyler. Sonradan hamle yapacak birkaç tane sakat oyuncumuz ve şu an bizde olmayan birkaç oyuncumuz var. Onlarla bir hamle yapamadık. İşte o genç çocuğumuzu Hasan’a soktuk on numaraya falan. Tabii ki bunlar mazeret değil. Erzurumspor’u tebrik ediyorum. Ama bugün maçın en kötüsü hakemdi. Dördüncü hakemle beraber. Ya bir maç bu kadar durdurulmaz. Yani bu kadar oynanmama üzerine hakem bunu yapmaz. Bir hafta önce de hakemi tebrik ettik. Hiçbir kararı bence adil değildi. Yani hele dördüncü hakem diyalogdan uzak. Sadece gardiyan gibi bizi oraya çıkma, buraya çıkma, sakin ol. Ama futbol bu değil ya. Futbolu güzelleştirmek lazım. Hakemlerin en büyük görevi bu. Başarılar diliyorum Erzurumspor adına da devamını diliyorum. Bizde ders alıp yolumuza devam edeceğiz“ dedi.