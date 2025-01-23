Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 2024 yılı karnesi belli oldu. Gençlik Hizmetleri, Yurt Hizmetleri ve Spor Hizmetlerinde Erzurum Türkiye genelinde il karnesinde 11. sırada yer aldı. 2024 yılında 157 adet bakım onarım, 10 tanede ihale yapan Erzurum GSİM, doğrudan temin ve ihaleler için 99 milyon harcama yaptı.GSİM Spor Hizmetleri’nde 5. sırada yer alırken, yurt hizmetlerinde 30, gençlik hizmetlerinde 26. sırada yer aldı. Erzurum GSİM Türkiye İl Karması sıralamasında genel klasmanda 11. sırada yer aldı. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2024 yılında 157 tane bakım onarım çalışması yaparken, 10 tane de ihale yaptı. GSİM ihale ve doğrudan temin için toplam 99 milyon TL harcama yaptı. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2024 yılında spor tesisleri, GSB Yurtları ve Gençlik Merkezleri için 157 tane bakım ve onarım çalışması yaparken, 10 tane de ihale gerçekleştirdi. İhale ve Doğrudan temin için toplam 99 milyon TL harcama yaptı.İlçelerde de yatırımlar sürüyor. 2024 yılında 32 adet tesisin depremsellik testleri yapılırken, çalışmalar devam ediyor. 2024 yılında Palandöken Sentetik Futbol Sahasının ihalesini yapıldı. 2 Nolu Sentetik futbol sahasının zeminini değiştirilerek 2’li soyunma odasını tamamlandı. Oltu İlçe Futbol Sahasının zemini değiştirilerek, çevre düzenlemesini yapıldı ve 2’li soyunma odasının ihalesi gerçekleştirildi. Oltu Spor salonunun led lambalarının değiştirme ihalesini tamamlandı. Pasinler Sentetik Futbol Sahanın çevre düzenlemesi yapıldı ve 2’li soyunma odası tamamlandı.Atlama kulelerinin rampalarına ahşap zemin2011 UNUVERSİADE Kapsamında yapılan Türkiye’nin ilk ve tek atlama kuleleri olan Atlama Kulelerinin rampalarına ahşap zemin yapılacak. Atlama kulelerinin rampalarının ahşap zemin olarak değiştirilmesi projesinin ihalesini yapıldı. 2024 yılında GSB Merkezi Kız Yurtlarının kampüs yaya girişi düzenlemesini yaptıklarını ve güvenlik kulübesini tamamlandı. Palandöken Kayak Merkezinde soyunma odası yapıldı. 3 Temmuz Stadının aydınlatmasını led dönüşüm yapıldı. Yakutiye 3 binlik buz hokeyi salonunun kampüsünde bilardo salonu yapıldı. Buz salonlarının led aydınlatma dönüşümlerini tamamlandı.Gençlik faaliyetlerine 824 bin 99 genç katıldıErzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri’nin 2024 yılında düzenlediği toplam 24 bin 450 faaliyete yıl boyunca 824 bin 99 genç, vatandaş ve öğrenci katılım sağladı. 2024 yılında Erzurum GSİM 198 bin 375 genç ile yüzde 26’lık bir ortalamaya ulaşırken, 2024 yılında 8865 engelli vatandaşa ulaşıldı. Erzurum GSİM gençlik merkezlerinde görev yapan 20 kadın 22 erkek gençlik liderinin yanı sıra Halk Eğitim Merkezi’nden 83, EYS Eğitmeni olarak da 47 kişi gençlik faaliyetlerinde yer aldı. 2024 yılında Erzurum GSİM, Atatürk Üniversitesi, ETÜ Genç ofisi, Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi ve Necmettin Erbakan Fen Lisesi’nde de gençlik faaliyetlerini yürüttü. Erzurum GSİM Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü 2024 yılında 21 bin 586 kız, 20 bin 190 erkek olmak üzere toplam 41 bin 782 üye sayısına ulaştı. Erzurum GSİM, 2024 yılında 17 proje gerçekleştirirken, 18 ÜNİDES projesine de destek sağladı. 2024 yılında 29 deniz ve doğa kampına 928 kişi katıldı. Medeniyet Tarih Kültür kamplarına 228 kişi iştirak etti. 5 adet kariyer ve motivasyon kamplarına ise 200 kişi katıldı. 2024 yılında GSB kamplarından Erzurum’dan 1356 kişi faydalandı. 10 Gençlik Merkezi ile hizmet veren Erzurum GSİM’nin Kandilli Ulusal Kamp Merkezi ise yıl boyunca 800 öğrenciyi ağırlamaya hazırlanıyor.Erzurum GSİM spor hizmetlerinde Türkiye’de ilk beşteErzurum GSİM Yurt Hizmetlerinde ilk karnesinde Türkiye’de 30. Sırada yer alırken, KYGM Yurt kapasitesi bakımından Türkiye’de ilk 6’da yer aldı. 2024 yılında 11’i merkezde 7’si ilçelerde olmak üzere 18 GSB Yurdunda öğrencilere barınma imkanı sağlayan Erzurum GSİM 18 yurt 58 blokta 19 bin kayıtlı, 2500 misafir öğrenci barındırdı. Erzurum’da hizmet veren özel yurtlardan ise 3 bin 500 öğrenci faydalandı. Erzurum GSİM, GSB Yurtları 3-7 Şubat 2025 tarihlerinde Türkiye’nin çeşitli illerindeki GSB Yurtlarında barınan 130 kız öğrencinin katılacağı Tematik Kış Kampına ev sahipliği yapacak. Erzurum GSİM Spor Hizmetleri faal lisanslı sporcu sayısında Türkiye’de ilk dörtte yer alırken, genel sıralamada kendine ilk beşte yer buldu. 90 bini aşkın lisanslı sporcu sayısına ulaşan Erzurum GSİM Spor Hizmetleri Müdürlüğü, onlarca ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına da ev sahipliği yaptı.Erzurum GSİM spor hizmetlerinde de proje zenginiErzurum GSİM öğrencilere ve halka yönelik projeler ile ilgili açıklama yaparak, “GSİM projelerinden bazıları: Buzun üzerinde 1 yıl (GSB Yurtları ) 12 Yurt 750 öğrenciyi Buz pateni ile tanıştırıp çıkardığımız sporcu kartları ile bir yıl boyunca buz pateni halk seanslarından ücretsiz faydalanacaklar. Kuran kursu öğrencileriyle spor. 6 Yatılı Kur’an Kursu 600 öğrenci . Üç Merkez ilçe Spor salonumuzda devam ediyor. Karneni Al salonlara gel ücretsiz buz pateni. Şuana kadar 1200 kişi faydalandı. Toplamda 3000 kişi faydalanması planlanıyor. Özel Bireyler için Sporun gücünü keşfet ilk etapta 50 öğrenci. Tecrübeyle buluşma branşların yaşlı hocalarıyla sporcuları buluşturma tecrübe paylaşımı haftaya başlıyor. Ev Hanımlarına yönelik ev kadınlarına gündüz saatlerinde 3 merkez ilçe salonunda antrenörlerimiz nezaretinde spor yaptırıyoruz. Yarı Yıl Tatilinden sonra; Sevgi Evleri ve Çocuk Yurtlarında barınan çocuklarımızı salonlarımızdan faydalandıracağız. Milli Eğitime Bağlı Pansiyon Öğrencilerini kendi ilçelerinde ve il turnuvaları ile spora dahil edeceğiz.”