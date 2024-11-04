GSB Kamu Spor Oyunlarında Erzurum Emniyet Müdürlüğü Erkek Voleybol Takımı Türkiye 3. oldu.Kamu Spor Oyunları Türkiye finalleri Başkent Ankara’da yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2024 yılı faaliyet programında yer alan 2. Kamu Spor Oyunları Türkiye finallerinde Erzurum Emniyet Müdürlüğü Erkek Voleybol Takımı Türkiye üçüncüsü olarak bronz kupayı müzesine getirdi. Ülkemizin 7 bölgesinden bölge şampiyonlarının katıldığı Türkiye finalleri nefesleri kesti. Güçlü rakipleri ile mücadele eden Erzurum Emniyet Müdürlüğü erkek voleybol takımı Türkiye üçüncüsü olarak Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Emniyet Müdürlüğü mensuplarıyla Dadaşları sevince boğdu.Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur’da bronz kupa kazanan sporcuları ve teknik heyeti tebrik etti.