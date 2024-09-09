TFF 2. Lig Beyaz grupta mücadele eden Erzincanspor kendi sahasında konuk ettiği Karaköprü Belediye Spor’u 2-0 mağlup etti.Erzincanspor ligin 2. haftasında Karaköprü Belediye Spor’u sahasında konuk etti. Mücadelenin 23’üncü dakikasında penaltı kazanan Erzincanspor, Enver Cenk Şahin’in golü ile 1-0 öne geçti. Erzincanspor 36. dakikada İrfan Akgün’ün golüyle skoru 2-0’a taşıdı ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı.Maçın ikinci yarısında her iki takımın da gol için atakları sonuç vermezken karşılaşma 2-0 Erzincanspor’un üstünlüğü ile tamamlandı.Erzincanspor aldığı bu galibiyetle puanını 4’e çıkardı ve +2 averajla ligde 4. sırada yer aldı.