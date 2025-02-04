28 Ocak-02 Şubat 2025 tarihleri arasında İran’da yapılan Fajr International Challenge 2025 Badminton Turnuvası 28 ülkenin katılımı ile yapıldı. Büyükler A Milli Takımını temsil eden Erzincanlı sporcular oynanan maçlar sonucunda Türkiye’ye 2 gümüş madalya, bir de beşincilik kazandırdı.Düzenlenen turnuvada Türkiye’yi temsil eden Erzincanlı milli sporculardan;Nazlıcan İnci - Bengisu Erçetin, Çift Kadınlar Kategorisinde gümüş madalyaEmre Sönmez - Yasemen Bektaş, Karışık Çiftler Kategorisinde gümüş madalyakazandılar.Tek bayanlarda ise Zehra Erdem turnuvayı beşinci sırada bitirdi.Erzincan Valiliğinden yapılan paylaşımda "Olimpiyatlara katılım için yüksek puan veren bu turnuvadan başarıyla ayrılarak olimpiyatlara katılım yolunda iyi bir adım atan sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.