Havalı Silahlar Gençler ve Yıldızlar Zafer Kupası müsabakalarında Erzincanlı sporcular Türkiye şampiyonu oldular.Mersin Erdemli’de düzenlenen Havalı/Ateşli Silahlar Gençler ve Yıldızlar Zafer Kupası müsabakalarında yarışan Erzincan atıcılık sporcularından; Genç Erkekler Havalı Tüfek disiplininde yarışan sporcu Galip Berat Afal Türkiye Şampiyonu oldu. Aldığı bu başarıyla Peru’da yapılacak olan Gençler Dünya Şampiyonasına katılım sağlayacak.Galip Berat Afal ayrıca, 3*20 Ateşli Silahlar Müsabakasında Türkiye ikincisi, Yat Pozisyonu Müsabakasında Türkiye üçüncüsü oldu.Yıldız Bayanlar Havalı Tüfek disiplininde yarışan Nisanur Özatalay Türkiye şampiyonu oldu.Yıldız Erkekler Ateşli Silahlar Yat pozisyonunda yarışan Berat Kütük Türkiye üçüncüsü oldu.Müsabakada yarışan Erzincanlı 5 sporcu Sporcu Eğitim Merkezi Baraj Puanı atarak Sporcu Eğitim Merkezine girmeye hak kazandı.