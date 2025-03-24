Erzincanlı sporculardan Eyüp Ensar Yıldırım Okul Sporları Güreş Yıldızlar Grekoromen Türkiye Finallerinde Türkiye ikincisi olurken, Reyhan Ebru Bilyay da Okul Sporları Taekwondo Türkiye Finalleri müsabakalarında Türkiye üçüncüsü oldu.
21-25 Mart 2025 tarihleri arasında Kocaeli ilinde düzenlenen Okul Sporları Güreş Yıldızlar Grekoromen Türkiye Finallerinde Eyüp Ensar Yıldırım 44 kiloda Türkiye ikincisi oldu.
22-24 Mart 2025 tarihleri arasında Niğde ilinde düzenlenen Okul Sporları Taekwondo Türkiye Finalleri müsabakalarında Erzincan Mustafa Kemal Atatürk M.T.A Lisesi öğrencisi, Reyhan Ebru Bilyay 42 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.
Erzincanlı sporcular güreşte ikinci, taekwondoda üçüncü oldu
Erzincanlı sporculardan Eyüp Ensar Yıldırım Okul Sporları Güreş Yıldızlar Grekoromen Türkiye Finallerinde Türkiye ikincisi olurken, Reyhan Ebru Bilyay da Okul Sporları Taekwondo Türkiye Finalleri müsabakalarında Türkiye üçüncüsü oldu.