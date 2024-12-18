Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlenen Victor Antalya Junior International 2024 Turnuvası sona erdi.6 ülkeden 118 sporcunun katıldığı ve çekişmeli maçlara sahne olan turnuvaya Türkiye aldığı başarılı sonuçlarla damgasını vurdu.Erzincan bu turnuvaya altyapısında yetiştirdiği milli takıma davet edilen 8 sporcuyla katıldı. Erzincanlı sporcular 5 kategoride oynanan maçların 4 kategorisinde final oynama başarısı gösterdiler. Sporcular 2. altın, 2 gümüş, 2’de bronz madalya alarak Türk Milli takımının yüz akı oldular.