Erzincanlı sporcular Mevsim Gül Ateş ve Yağmur Palut, Samsun’da düzenlenen U22 Türkiye Boks Şampiyonası’nda mücadele ediyor.15-22 Nisan 2025 tarihleri arasında Samsun’da düzenlenen U22 Genç ve Yıldızlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’na Erzincan’dan iki sporcu katılıyor. Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonuyla gerçekleşen katılımda, Mevsim Gül Ateş 48 kg kategorisinde, Yağmur Palut ise 54 kg kategorisinde ringe çıkıyor. Takıma antrenör Süleyman Boğa eşlik ediyor.Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, genç sporcuların elde edecekleri her başarının hem Erzincan’ın hem de Türkiye’nin spor geleceği için büyük önem taşıdığını belirtti.