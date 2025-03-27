Havalı Silahlar Ünilig Türkiye Şampiyonası müsabakalarında yarışan Erzincanlı atıcılık sporcularından Galip Berat Afal yeni Türkiye rekorunu kırdı.21 - 23 Mart 2025 tarihleri arasında Sakarya’da düzenlenen Havalı Silahlar Ünilig Türkiye Şampiyonası müsabakalarında Erzincanlı atıcılık sporcu Galip Berat Afal, Erkekler Havalı Tüfek disiplininde Türkiye Şampiyonu oldu. Afal, 626.7 puan atarak yeni Türkiye rekorunu kırdı.Öte yandan müsabakalarda yarışan Erzincanlı sporcu Yiğit Geçim ise Erkekler Havalı Tüfek disiplininde Türkiye 3’üncüsü oldu.