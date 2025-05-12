Erzincanlı atıcılar Mersin’deki Okul Sporları Türkiye Şampiyonası’ndan 5 madalya ile döndü. Havalı tüfekte 2 gümüş, 3 bronz kazandılar.Erzincanlı sporcular Okul Sporları Havalı Silahlar Yıldızlar ve Gençler Türkiye Şampiyonası’nda toplamda 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.Madalya kazanan sporcular:Genç Bayanlar Havalı Tüfek bireysel kategorisinde Elif Melike Polat bronz madalya.Genç Erkekler Havalı Tüfek bireysel kategorisinde Kerim Can Karanlık bronz madalya.Genç Bayanlar Havalı Tüfek takım yarışmalarında Elif Melike Polat, Nisanur Özatalay ve Irmak Sancak’tan gümüş madalya.Yıldız Bayanlar Havalı Tüfek disiplininde Esila Ravza Arslan, gümüş madalya.Yıldız Erkekler Havalı Tüfek kategorisinde Emre Can Sezgin bronz madalya.