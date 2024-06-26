Erzincan’da 4’üncü “Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Gençlik Kupası” heyecanı yaşanıyor.Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ülke genelinde “10 Bin Pota“ projesi kapsamında başlatılan ve bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Gençlik Turnuvası başladı.Turnuva kapsamında Erzurum, Elazığ, Iğdır, Ağrı, Hakkari, Bitlis, Ardahan, Muş, Van, Bingöl ve Tunceli illerinin yer aldığı 12 ilden 17 kız, 23 erkek, toplam 40 takım Erzincan’a geldi.Erzincan Millet Bahçesi arkası, Gemi İş Hanı önünde düzenlenen turnuvada takımların kıyasıya mücadelesi ile Doğu Anadolu Bölge Final Müsabakalarında heyecanlı anlar yaşandı.