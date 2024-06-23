Erzincan’da son 2 haftada kiraz ağacından düşen 15’e yakın kişi hastanelik oldu. Ortopedi servisinde tedavi altına alındılar.Erzincan’da bu sene kirazda görülmemiş rekolte yaşanırken hasat sürüyor. Geçen yıl 300 kilo veren kiraz ağaçları bu yıl 2,5 ton civarında mahsul veriyor. Kiraz rekoltesi üreticilerin yüzünü güldürürken kiraz ağacından düşme vakaları da diğer yıllara göre bu sene oldukça arttı. Erzincan’da son 2 haftada kiraz ağacından düşen 15’e yakın kişi hastanelik olurken hastanelerin ortopedi servisinde tedavi altına alındılar.Son 2 haftada sadece Üzümlü ilçesinde 6 kişinin kiraz ağacından düşüp kol, bacağını kırdığını belirten çiftçi, “Bu sene verim çok kaza da çok. Üzümlü’de 6 kişi bu hafta düşerek yaralandı. Hastanede yatıyorlar. Ağaçların dalları kiraz veriminden kırılıyor.” dedi.