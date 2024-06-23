Tuncelili Doktor Alpay Karaağaç, tedavi gördüğü Elazığ’da hayatını kaybetti. Dr. Karaağaç, Hozat Cemevi’nde düzenlenen törenin ardından ilçeye bağlı Altınçevre köyünde toprağa verildi.Hozatlı 51 yaşındaki Tıp Doktoru Alpay Karaağaç, beynindeki tümör nedeniyle bir süredir Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Elazığ Merkez Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Karaağaç, geçirdiği ameliyatın ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, Hozat’a getirilen Karaağaç için cemevinde cenaze töreni düzenlendi. Karaağaç daha sonra Hozat’a bağlı Altınçevre (İnciğa) köyünde toprağa verildi.Hozat’ın sevilen simalarından olan Doktor Alpay Karaağaç’ın ölümü ilçede büyük üzüntü yaşandı.